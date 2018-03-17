Экс-футболист сборной Украины Алиев возглавил ФК "Хмельницкий"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Экс-полузащитник киевского “Динамо” и сборной Украины Александр Алиев назначен главным тренером любительского клуба “Хмельницкий”, сообщает УНН со ссылкой на страницу клуба в Facebook.
33-летний украинец был официально представлен команде и уже провел первую тренировку.
Отметим, что ФК “Хмельницкий” выступает в чемпионате Украины среди любителей в группе 1, где занимает 9 место, набрав 5 очков.
Добавим, что в последнее профессиональным клубом в карьере Алиева был казахстанский “Тараз”, который он оставил в 2016 году. После этого футболист выступал лишь в любительских командах.