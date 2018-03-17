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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 29748 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 35604 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 81595 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Экс-футболист сборной Украины Алиев возглавил ФК "Хмельницкий"

Экс-футболист сборной Украины Алиев возглавил ФК "Хмельницкий"

Киев  •  УНН

 • 26912 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Экс-полузащитник киевского “Динамо” и сборной Украины Александр Алиев назначен главным тренером любительского клуба “Хмельницкий”, сообщает УНН со ссылкой на страницу клуба в Facebook.

33-летний украинец был официально представлен команде и уже провел первую тренировку.

Отметим, что ФК “Хмельницкий” выступает в чемпионате Украины среди любителей в группе 1, где занимает 9 место, набрав 5 очков.

Добавим, что в последнее профессиональным клубом в карьере Алиева был казахстанский “Тараз”, который он оставил в 2016 году. После этого футболист выступал лишь в любительских командах.

Украинские Национальные Новости

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