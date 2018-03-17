Екс-футболіст збірної України Алієв очолив ФК "Хмельницький"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Екс-півзахисник київського “Динамо” і збірної України Олександр Алієв призначений головним тренером аматорського клубу “Хмельницький”, повідомляє УНН з посиланням на сторінку клубу у Facebook.
33-річний українець був офіційно представлений команді і вже провів перше тренування.
Відзначимо, що ФК “Хмельницький” виступає в чемпіонаті України серед аматорів в групі 1, де займає 9 місце, набравши 5 очок.
Додамо, що останнім професійним клубом в кар’єрі Алієва був казахстанський “Тараз”, який він залишив у 2016 році. Після цього футболіст виступав лише в аматорських командах.