Экс-футболист молодежной сборной Украины в 23 года завершил карьеру
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Нападающий одесского “Черноморца” Владимир Барилко в возрасте 23 лет решил закончить карьеру профессионального футболиста, передает УНН со ссылкой на телеканал “Футбол 1”.
Причиной такого решения бывшего игрока молодежной сборной Украины стали травмы.
23-летний форвард защищал цвета одесситов с января 2016 года, однако в этом сезоне на поле не выходил. В прошлом сезоне Барилко провел 18 поединков в УПЛ и Кубке страны, забив один гол.
Стоит отметить, что на счету 23-летнего спортсмена 7 поединков в составе молодежки “желто-голубых” — 1 забитый мяч.
Добавим, что генеральный директор “моряков” Анатолий Мисюра опроверг информацию о покидании клуба футболистов Алексея Антонова и Сергея Политыло, которые пока остаются в коллективе.