Екс-футболіст молодіжної збірної України в 23 роки завершив кар'єру
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Нападник одеського “Чорноморця” Володимир Барилко у віці 23 років вирішив закінчити кар’єру професійного футболіста, передає УНН з посиланням на телеканал “Футбол 1”.
Причиною такого рішення колишнього гравця молодіжної збірної України стали травми.
23-річний форвард захищав кольори одеситів з січня 2016 року, проте в цьому сезоні на поле не виходив. У минулій кампанії Барилко провів 18 поєдинків в УПЛ та Кубку країни, забивши один гол.
Варто відзначити, що на рахунку 23-річного спортсмена 7 поєдинків у складі молодіжки “жовто-блакитних” — 1 забитий м’яч.
Додамо, що генеральний директор “моряків” Анатолій Місюра спростував інформацію щодо покидання клубу футболістів Олексія Антонова і Сергія Політила, які поки залишаються в колективі.