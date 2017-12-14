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Екс-футболіст молодіжної збірної України в 23 роки завершив кар'єру

Екс-футболіст молодіжної збірної України в 23 роки завершив кар'єру

Київ • УНН

 • 12697 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Нападник одеського “Чорноморця” Володимир Барилко у віці 23 років вирішив закінчити кар’єру професійного футболіста, передає УНН з посиланням на телеканал “Футбол 1”.

Причиною такого рішення колишнього гравця молодіжної збірної України стали травми.

23-річний форвард захищав кольори одеситів з січня 2016 року, проте в цьому сезоні на поле не виходив. У минулій кампанії Барилко провів 18 поєдинків в УПЛ та Кубку країни, забивши один гол.

Варто відзначити, що на рахунку 23-річного спортсмена 7 поєдинків у складі молодіжки “жовто-блакитних” — 1 забитий м’яч.

Додамо, що генеральний директор “моряків” Анатолій Місюра спростував інформацію щодо покидання клубу футболістів Олексія Антонова і Сергія Політила, які поки залишаються в колективі.

Українські Національні Новини

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