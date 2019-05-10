Экс-футболист "Динамо" возглавил молодежную сборную Хорватии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Исполнительный совет Хорватской футбольной ассоциации принял решение об увольнении и назначении на должности хорватских футбольных сборных разных возрастов, сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерации футбола Хорватии.
Бывший игрок "Динамо" Огнен Вукоевич стал главным наставником сборной Хорватии U-20.
"Я благодарен руководству Федерации, возглавляемой президентом Сукером, за оказанное доверие. Я очень мотивирован работать с лучшими хорватскими молодыми игроками, и я думаю, что они смогут помочь своей энергией доказать, что Хорватия имеет мировое признание за развитие молодых игроков. Я могу обещать, что буду усердно работать, чтобы помочь всем членам команды развиваться в эти годы", - подчеркнул Вукоевич.
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Отметим, что тренером хорватской сборной 19-летних стал Йосип Симунич.
Добавим также, 35-летний Вукоевич провел за "Динамо" 141 матч в период с 2008 по 2015 годы.