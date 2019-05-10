Экс-футболист "Динамо" возглавил молодежную сборную Хорватии

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 58573 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 86687 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100475 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102493 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125803 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112367 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138276 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144738 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130192 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130244 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Экс-футболист "Динамо" возглавил молодежную сборную Хорватии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 мая. УНН. Исполнительный совет Хорватской футбольной ассоциации принял решение об увольнении и назначении на должности хорватских футбольных сборных разных возрастов, сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерации футбола Хорватии.

Бывший игрок "Динамо" Огнен Вукоевич стал главным наставником сборной Хорватии U-20.

"Я благодарен руководству Федерации, возглавляемой президентом Сукером, за оказанное доверие. Я очень мотивирован работать с лучшими хорватскими молодыми игроками, и я думаю, что они смогут помочь своей энергией доказать, что Хорватия имеет мировое признание за развитие молодых игроков. Я могу обещать, что буду усердно работать, чтобы помочь всем членам команды развиваться в эти годы", - подчеркнул Вукоевич.

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Отметим, что тренером хорватской сборной 19-летних стал Йосип Симунич.

Добавим также, 35-летний Вукоевич провел за "Динамо" 141 матч в период с 2008 по 2015 годы.

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