Екс-футболіст "Динамо" очолив молодіжну збірну Хорватії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Виконавча рада Хорватської футбольної асоціації ухвалила рішення про звільнення і призначення на посади хорватських футбольних збірних різних вікових груп, повідомляє УНН з посиланням на сайт Федерації футболу Хорватії.
Колишній гравець "Динамо" Огнен Вукоєвич став головним наставником збірної Хорватії U-20.
"Я вдячний керівництву Федерації, очолюваного президентом Сукером, за висловлену довіру. Я надзвичайно мотивований працювати з кращими хорватськими молодими гравцями, і я думаю, що вони зможуть допомогти своєю енергією довести, що Хорватія має світове визнання за розвиток молодих гравців. Я можу обіцяти, що буду старанно працювати, щоб допомогти всім членам команди розвиватися в ці роки", - підкреслив Вукоєвич.
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Відзначимо, що тренером хорватської збірної 19-річних став Йосіп Сімуніч.
Додамо також, 35-річний Вукоєвич провів за "Динамо" 141 матч у період з 2008 по 2015 роки.