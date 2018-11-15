Экс-вторая ракетка мира завершила карьеру в 29 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Первая ракетка Польши Агнешка Радванска приняла решение закончить выступления на профессиональном уровне, сообщает УНН со ссылкой на сайт WTA.
“После 13 лет в профессиональном теннисе я решила закончить выступления. Это было нелегкое решение. К сожалению, я больше не могу тренироваться и играть так, как я привыкла, и мое тело уже не может оправдать мои ожидания”, — заявила полячка.
Также она добавила, что она “попрощалась с профессиональным теннисом, но не ушла из него”.
Примечательно, что за 13 лет выступлений Радваньска выиграла 20 титулов WTA, победила на итоговом турнире WTA и доходила до финала Уимблдона.
Заметим, что сейчас Радванска занимает 75 строчку в мире — лучший показатель в Польше.