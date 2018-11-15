Екс-друга ракетка світу завершила кар'єру в 29 років

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Перша ракетка Польщі Агнешка Радванська прийняла рішення закінчити виступи на професійному рівні, повідомляє УНН з посиланням на сайт WTA.

“Після 13 років у професійному тенісі я вирішила закінчити виступи. Це було нелегке рішення. На жаль, я більше не можу тренуватися і грати так, як я звикла, і моє тіло вже не може виправдати мої очікування”, — заявила полячка.

Також вона додала, що вона “попрощалася з професійним тенісом, але не пішла з нього”.

Примітно, що за 13 років виступів Радванська виграла 20 титулів WTA, тріумфувала на підсумковому турнірі WTA та доходила до фіналу Вімблдону.

Зауважимо, що наразі Радванська займає 75 рядок у світі — кращий показник в Польщі.

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