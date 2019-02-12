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Экс-директор "Житомирторф" незаконно добывал торф

Экс-директор "Житомирторф" незаконно добывал торф

Киев  •  УНН

 • 12576 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Экс-директора филиала государственного предприятия "Житомирторф" подозревают в незаконной добыче торфа стоимостью почти на один миллион гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области, передает УНН.

"Под процессуальным руководством Коростенской местной прокуратуры продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения - торфа Озерянский торфозавод - филиалом ГП "Житомирторф", - говорится в сообщении.

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Бывшему директору этого предприятия сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 240 (незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения - ред.) УК Украины.

"В ходе расследования установлено, что директор Озерянского торфозавода, будучи осведомленным о наличии приказа Государственной службы геологии и недр Украины о приостановлении действия специальных разрешений на пользование недрами (от 11.03.2013), все же умышленно добывал полезное ископаемое", - добавили в прокуратуре.

В общем, на месторождениях "Озерянское" и "Гвоздь" директором филиала организовано добыча 16,1 тыс. тонн торфа на общую сумму почти 934 тыс. грн.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на имущество подозреваемого.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводит СО Лугинского ОП Коростенского отдела полиции.

Напомним, в Киеве умер бывший прокурор Андрей Сайчук, которого обвиняли в преступлении против Майдана.

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