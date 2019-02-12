Екс-директор "Житомирторф" незаконно видобував торф
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Екс-директора філії державного підприємства "Житомирторф" підозрюють у незаконному видобутку торфу вартістю майже на один мільйон гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Житомирської області, передає УНН.
"Під процесуальним керівництвом Коростенської місцевої прокуратури триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного видобування корисної копалини загальнодержавного значення - торфу Озерянським торфозаводом – філією ДП "Житомирторф", - йдеться у повідомленні.
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Колишньому директору цього підприємства повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 240 (незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення – ред.) КК України.
"Під час розслідування установлено, що директор Озерянського торфозаводу, будучи обізнаним про наявність наказу Державної служби геології та надр України про зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами (від 11.03.2013), все ж умисно видобував корисну копалину", - додали у прокуратурі.
Загалом, на родовищах "Озерянське" та "Гвоздь" директором філії організовано незаконний видобуток 16,1 тис. тонн торфу на загальну суму майже 934 тис. грн.
Наразі вирішується питання про накладення арешту на майно підозрюваного.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить СВ Лугинського ВП Коростенського відділу поліції.
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