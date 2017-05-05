Экс-боксер Ф.Мейвезер изъявил намерение купить клуб НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Двенадцатикратный чемпион мира по боксу американец Флойд Мейвезер-младший изъявил намерение инвестировать в баскетбол, приобретя клуб НБА. Об этом знаменитый боксер сообщил в Instagram, передает УНН.
Американец уже провел встречу с президентом по баскетбольным операциям "Лос-Анджелес Лейкерс" Мэджиком Джонсоном.
"Только провел замечательную встречу с Мэджиком Джонсоном. Покупка клуба НБА - лишь вопрос времени. Если готовы продать свою команду, сообщите мне", - говорится в записи Ф.Мейвезера.
Примечательно, что состояние 40-летнего экс-боксера оцениваются в 340 млн долларов.
Добавим, что Ф.Мейвезер не исключил возвращения на ринг в противостоянии с чемпионом боев без правил (UFC) Конором МакГрегором.
Как сообщал УНН, легендарного боксера Ф.Мейвезера ограбили во время празднования юбилея.