Екс-боксер Ф.Мейвезер виявив намір купити клуб НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Дванадцятиразовий чемпіон світу з боксу американець Флойд Мейвезер-молодший виявив намір інвестувати в баскетбол, придбавши клуб НБА. Про це знаменитий боксер повідомив в Instagram, передає УНН.
Американець вже провів зустріч із президентом по баскетбольним операціям "Лос-Анджелес Лейкерс" Меджиком Джонсоном.
"Щойно провів чудову зустріч з Меджиком Джонсоном. Купівля клубу НБА – лише питання часу. Якщо готові продати свою команду, повідомте мені", - йдеться у записі Ф.Мейвезера.
Примітно, що статки 40-річного екс-боксера оцінюються в 340 мільйонів доларів.
Додамо, що Ф.Мейвезер не виключив повернення у ринг у протистоянні із чемпіоном боїв без правил (UFC) Конором МакГрегором.
Як повідомляв УНН, легендарного боксера Ф.Мейвезера пограбували під час святкування ювілею.