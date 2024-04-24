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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
  •  20193 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
  •  127911 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  153130 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  152619 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  153217 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  122301 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  157864 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

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Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  224727 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  460722 просмотра

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Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175641 просмотра

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Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Для усиления борьбы с теневым рынком табачных изделий Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз должен стать единственным учреждением, которое будет получать образцы табачных изделий от производителей и формировать единую базу данных, отмечает экономист.

Экономика •   •  20193 просмотра
Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Новые правила регулирования торговли алкоголем, табаком и горючим: ВР намерена рассмотреть законопроект

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, направленный на совершенствование законодательной базы по регулированию производства, торговли и оборота подакцизных товаров, таких как алкоголь, табачные изделия и топливо.

Экономика •   •  4357 просмотра
Новые правила регулирования торговли алкоголем, табаком и горючим: ВР намерена рассмотреть законопроект

В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру, АЗС и газопроводы, есть погибший и 5 раненых - ОВА

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив многоэтажный дом, 14 частных домов, объекты критической инфраструктуры, административное здание, автозаправочную станцию, хозяйственные постройки, гараж, частные автомобили и газопроводы, в результате чего 1 человек погиб, еще 5 получили ранения.

Война •   •  8305 просмотра
В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру, АЗС и газопроводы, есть погибший и 5 раненых - ОВА

Борьба с "черным зерном": Рада планирует определиться с законопроектом

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроекты, направленные на борьбу с экспортом "черного зерна" и обеспечение валютных поступлений путем введения режима экспортной безопасности для отдельных видов сельскохозяйственной продукции, обязательной регистрации налоговых накладных и запрета экспорта ниже минимальных цен.

Экономика •   •  8563 просмотра
Борьба с "черным зерном": Рада планирует определиться с законопроектом

"НПЗ или нефтехранилище": в сети публикуют видео пожара в воронежской области рф после ночных дронов

В сети публикуют видео пожара в воронежской области рф после атаки дронов.

Война •   •  7942 просмотра
"НПЗ или нефтехранилище": в сети публикуют видео пожара в воронежской области рф после ночных дронов

На Днепропетровщине вражеский обстрел повредил предприятие, агрофирму, жилые дома и линии электропередач

В Днепропетровской области в результате российских обстрелов повреждены предприятие, сельскохозяйственная компания, линии электропередач, частный дом и хозяйственная постройка.

Война •   •  8912 просмотра
На Днепропетровщине вражеский обстрел повредил предприятие, агрофирму, жилые дома и линии электропередач

Рада планирует передать Пенсионному фонду функции по назначению выплат беременным и помощи на детей

Верховная Рада планирует передать Пенсионному фонду Украины функции по назначению выплат беременным женщинам и помощи на детей. Законопроект в первом чтении рассмотрят на одном из ближайших заседаний.

Общество •   •  8211 просмотра
Рада планирует передать Пенсионному фонду функции по назначению выплат беременным и помощи на детей

Ракетный обстрел рф жилого района Харькова привел к ранению 6 человек, повреждены здания и автомобили

В Харькове в результате российского ракетного обстрела Шевченковского района были повреждены 3 многоэтажки, кафе, магазины, офисы и по меньшей мере 33 автомобиля, ранены 6 гражданских лиц.

Война •   •  12481 просмотра
Ракетный обстрел рф жилого района Харькова привел к ранению 6 человек, повреждены здания и автомобили

рф потеряла 880 военных за сутки

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 880 военнослужащих.

Война •   •  13084 просмотра
рф потеряла 880 военных за сутки

За сутки рф нанесла 5 ракетных ударов, 77 авиационных атак, около 76 залповых обстрелов

За минувшие сутки рф нанесла 5 ракетных ударов, 77 авиаударов и около 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.

Война •   •  13057 просмотра
За сутки рф нанесла 5 ракетных ударов, 77 авиационных атак, около 76 залповых обстрелов