Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Для усиления борьбы с теневым рынком табака получать от производителей табачной продукции образцы их изделий и формировать единую базу должен Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Это единственное учреждение, которое делает качественные исследования табачных изделий и к которому есть доверие в этом вопросе. Такое мнение озвучил экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман в эксклюзивном комментарии УНН.

Детали

Эксперт отметил, что предложение обязать производителей подавать образцы табачной продукции и поручить формирование единой базы Киевскому научно-исследовательскому институту возникло в рамках деятельности Временной следственной комиссии Верховной Рады.

Добавил, что пока что это предложение рассматривается на уровне концепции, и детальный механизм формирования базы еще не рассматривался.

"В рамках работы ВСК, куда входит много независимых экспертов, мы рассматривали различные варианты, как можно противодействовать серым схемам и сформировали около 10 предложений, что можно было бы сделать, исходя из анализа проблематики и специфики украинских схем. И это было одно из предложений независимых аналитических центров.

КНИИСЭ - единственное учреждение, которому мы доверяем, которое имеет в настоящее время высокую репутацию и единственное, которое делает качественно такие экспертизы.

Пока что мы в деталях не рассматривали концепцию. Это как идея, которая обсуждается. Далее все детали мы будем выяснять вместе с нардепами, экспертами КНИИСЭ и будет разработан детально механизм. Пока что концептуально пытаемся это согласовать как идею", - рассказал Гетман.

По словам экономиста, налоговый комитет Рады и его глава Даниил Гетманцев еще не приняли во внимание это предложение.

"На этот вопрос пока не реагировал, но по итогам комитета 25 марта, который был посвящен нелегальному рынку табака, сформированы предложения комитета и туда вошло около 15 других предложений, среди них - 10 предложений наших экспертов. Поэтому там множество всего другого, полезного и важного, но это предложение еще не вошло, но работаем дальше", - добавил Гетман.

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