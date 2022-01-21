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Экономический паспорт украинца и подготовка к нацсопротивлению: какие законопроекты хотят рассмотреть в Раде на следующей неделе

Экономический паспорт украинца и подготовка к нацсопротивлению: какие законопроекты хотят рассмотреть в Раде на следующей неделе

Киев • УНН

 • 16131 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. На следующей неделе в Верховной Раде хотят рассмотреть ряд законопроектов и постановлений, среди которых, в частности о введении экономического паспорта, подготовка и ведение национального сопротивления и изменение уплаты местного акциза на табак. Об этом УНН сообщает со ссылкой на проект повестки дня на следующую неделю.

Детали

Следовательно, во вторник, 25 января, парламентарии планируют рассмотреть во втором чтении законопроект №3415 - о противодействии поправочному спаму.

Также в Раде хотят рассмотреть во втором чтении законопроекты №№ 4278, 4279 о посылках из-за рубежа до 150 евро без НДС и таможенного сбора (без табачных правок).

Парламентарии предлагают рассмотреть в четверг во втором чтении законопроект №5719 об изменениях уплаты местного акциза на табак.

Во втором чтении народные депутаты - законопроект №6302 по подготовке и ведению Национального сопротивления.

Кроме того, нардепы в первом чтении хотят рассмотреть законопроект №5864 о внесении изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины относительно установления праздничного дня - День Украинской Государственности, который будет отмечаться 28 июля.

Также отмечается, что нардепы планируют рассмотреть пакет президентских законопроектов о введении экономического паспорта №№6394, 6395, 6396, 6397.

Дополнение

Народные депутаты от “Слуги народа” в понедельник, 24 января, соберутся на первое заседание фракции в 2022 году.

Первое пленарное заседание Верховной Рады в 2022 году состоится 25 января. В частности, это будет последняя неделя в шестой парламентской сессии. Планируется, что седьмая сессия начнется 1 февраля.

Как информировал УНН, на первой пленарной неделе 2022 года нардепы должны рассмотреть законопроекты о экономическом паспорте украинца.

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