Экономический паспорт украинца и подготовка к нацсопротивлению: какие законопроекты хотят рассмотреть в Раде на следующей неделе

КИЕВ. 21 января. УНН. На следующей неделе в Верховной Раде хотят рассмотреть ряд законопроектов и постановлений, среди которых, в частности о введении экономического паспорта, подготовка и ведение национального сопротивления и изменение уплаты местного акциза на табак. Об этом УНН сообщает со ссылкой на проект повестки дня на следующую неделю.