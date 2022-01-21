Економічний паспорт українця та підготовка до нацспротиву: які законопроекти хочуть розглянути у Раді наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Наступного тижня у Верховній Раді хочуть розглянути низку законопроектів та постанов, серед яких, зокрема про запровадження економічного паспорта, підготовка та ведення національного спротиву та зміни сплати місцевого акцизу на тютюн. Про це УНН повідомляє з посиланням на проект порядку денного на наступний тиждень.
Деталі
Відтак, у вівторок, 25 січня, парламентарі планують розглянути у другому читанні законопроект №3415 – щодо протидії поправочному спаму.
Також у Раді хочуть розглянути у другому читанні законопроекти №№ 4278, 4279 про посилки з-за кордону до 150 євро без ПДВ та митного збору (без тютюнових правок).
Парламентарі пропонують розглянути у четвер у другому читанні законопроект №5719 про зміни сплати місцевого акцизу на тютюн.
У другому читанні народні депутати - законопроект №6302 щодо підготовки та ведення національного спротиву.
Окрім того, нардепи у першому читанні хочуть розглянути законопроект №5864 про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня - День Української Державності, який відзначатимуть 28 липня
Також зазначається, що нардепи планують розглянути пакет президентських законопроектів щодо запровадження економічного паспорта №№6394, 6395, 6396, 6397.
Доповнення
Народні депутати від “Слуги народу” у понеділок, 24 січня, зберуться на перше засідання фракції у 2022 році.
Перше пленарне засідання Верховної Ради у 2022 році відбудеться 25 січня. Зокрема, це буде останній тиждень у шостій парламентській сесії. Планується, що сьома сесія розпочнеться 1 лютого.
Як інформував УНН, на першому пленарному тижні 2022 року нардепи мають розглянути законопроекти про економічний паспорт українця.