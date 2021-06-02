Экологи Германии снова пытаются дать отпор строительству "Северного потока-2"

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"Deutsche Umwelthilfe (DUH) сегодня подала запрос в Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) с просьбой отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию "Северного потока-2" из соображений защиты климата", - говорится в заявлении.

Детали

Отмечается, что влияние проекта на климат до сих пор остается неизученным.

"Очевидно, что дальнейшее строительство должно быть остановлено: трубопровод ежегодно выделяет 100 миллионов тонн CO2, что делает его крупнейшим проектом по ископаемому топливу в Европе. Исключительно опасные для климата выбросы метана при добыче, переработке и транспортировке газа здесь даже не учитываются. Федеральное морское и гидрографическое агентство не должно закрывать глаза на вредное воздействие трубопровода на климат и должно немедленно отозвать свое разрешение. Теперь мы будем требовать этого всеми доступными нам законными средствами", - заявил глава DUH Саша Мюллер-Краеннер.

Что было раньше

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) 17 мая сообщило, что позволило проложить еще часть газопровода "Северный поток - 2" в водах Германии - решение касается участка в два километра у границы немецких и датских территориальных вод.



Перед этим экологи из Naturschutzbund Deutschland (NABU) и Deutsche Umwelthilfe обратились в суд против январского разрешения на дальнейшее строительство "Северного потока - 2" в немецкой СЭЗ до конца мая из-за перелетных птиц. Поэтому до конца мая не было разрешения на строительство, объяснили в BSH.

Отметим также, что 18 мая Deutsche Umwelthilfe уже заявляла о намерении обжаловать решение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии о немедленном исполнении разрешения на укладку труб для газопровода "Северный поток - 2" в водах ФРГ.



