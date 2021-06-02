Екологи Німеччини знову намагаються дати відсіч будівництву "Північного потоку-2"

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 24791 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 96095 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 140983 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 125125 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 132189 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 94565 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 80433 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 179131 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88208 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 274496 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5.3м/с
88%
Популярнi новини

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 51121 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 59294 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

03:30 • 14883 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 23559 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 40080 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 144771 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 179114 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 274484 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 442847 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 429649 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 2528 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 31364 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 36917 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 37405 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 38449 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Екологи Німеччини знову намагаються дати відсіч будівництву "Північного потоку-2"

Київ • УНН

 • 13890 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Німецькі екологи з природоохоронної організації Deutsche Umwelthilfe (DUH) подали запит на анулювання дозволу на будівництво і експлуатацію "Північного потоку-2" з міркувань захисту клімату. Про це йдеться в офіційній заяві DUH, опублікованій сьогодні, передає УНН.

Екологи Німеччини знову намагаються дати відсіч будівництву "Північного потоку-2"

Цитата:

"Deutsche Umwelthilfe (DUH) сьогодні подала запит в Федеральне морське і гідрографічне агентство (BSH) з проханням відкликати дозвіл на будівництво і експлуатацію "Північного потоку-2" з міркувань захисту клімату", - йдеться в заяві.

Деталі

Відзначається, що вплив проекту на клімат досі залишається невивченим.

"Очевидно, що подальше будівництво має бути зупинено: трубопровід щорічно виділяє 100 мільйонів тонн CO2, що робить його найбільшим проектом з викопного палива в Європі. Виключно небезпечні для клімату викиди метану при видобутку, переробці і транспортуванні газу тут навіть не враховуються. Федеральне морське і гідрографічне агентство не повинно закривати очі на шкідливий вплив трубопроводу на клімат і має негайно скасувати такий дозвіл. Тепер ми будемо вимагати цього всіма доступними нам законними засобами", - заявив глава DUH Саша Мюллер-Краеннер.

Що було раніше

Федеральне відомство з судноплавства та гідрографії (BSH) 17 травня повідомило, що дозволило прокласти ще частину газопроводу "Північний потік - 2" в водах Німеччини - рішення стосується ділянки в два кілометри біля кордону німецьких і датських територіальних вод.

Перед цим екологи з Naturschutzbund Deutschland (NABU) і Deutsche Umwelthilfe звернулися до суду проти січневого дозволу на подальше будівництво "Північного потоку - 2" в німецькій ВЕЗ до кінця травня через перелітних птахів. Тому до кінця травня не було дозволу на будівництво, пояснили в BSH.

Відзначимо також, що 18 травня Deutsche Umwelthilfe вже заявляла про намір оскаржити рішення Федерального відомства щодо судноплавства та гідрографії про негайне виконання дозволу на укладання труб для газопроводу "Північний потік - 2" в водах ФРН.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Brent
$63.84
Bitcoin
$81,582.90
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.65
Золото
$3,138.75
Ethereum
$1,595.68