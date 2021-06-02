Екологи Німеччини знову намагаються дати відсіч будівництву "Північного потоку-2"

Цитата:

"Deutsche Umwelthilfe (DUH) сьогодні подала запит в Федеральне морське і гідрографічне агентство (BSH) з проханням відкликати дозвіл на будівництво і експлуатацію "Північного потоку-2" з міркувань захисту клімату", - йдеться в заяві.

Деталі

Відзначається, що вплив проекту на клімат досі залишається невивченим.

"Очевидно, що подальше будівництво має бути зупинено: трубопровід щорічно виділяє 100 мільйонів тонн CO2, що робить його найбільшим проектом з викопного палива в Європі. Виключно небезпечні для клімату викиди метану при видобутку, переробці і транспортуванні газу тут навіть не враховуються. Федеральне морське і гідрографічне агентство не повинно закривати очі на шкідливий вплив трубопроводу на клімат і має негайно скасувати такий дозвіл. Тепер ми будемо вимагати цього всіма доступними нам законними засобами", - заявив глава DUH Саша Мюллер-Краеннер.

Що було раніше

Федеральне відомство з судноплавства та гідрографії (BSH) 17 травня повідомило, що дозволило прокласти ще частину газопроводу "Північний потік - 2" в водах Німеччини - рішення стосується ділянки в два кілометри біля кордону німецьких і датських територіальних вод.



Перед цим екологи з Naturschutzbund Deutschland (NABU) і Deutsche Umwelthilfe звернулися до суду проти січневого дозволу на подальше будівництво "Північного потоку - 2" в німецькій ВЕЗ до кінця травня через перелітних птахів. Тому до кінця травня не було дозволу на будівництво, пояснили в BSH.

Відзначимо також, що 18 травня Deutsche Umwelthilfe вже заявляла про намір оскаржити рішення Федерального відомства щодо судноплавства та гідрографії про негайне виконання дозволу на укладання труб для газопроводу "Північний потік - 2" в водах ФРН.



