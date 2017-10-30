Экоинспектора не пустили проверить львовское коммунальное предприятие

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 20683 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 80970 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 141333 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111219 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113051 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110265 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103135 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Экоинспектора не пустили проверить львовское коммунальное предприятие

Экоинспектора не пустили проверить львовское коммунальное предприятие

Киев  •  УНН

 • 11492 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Сотрудников Государственной экологической инспекции не допустили к проверке львовского коммунального предприятия "Рава-Русское домоуправление №2", сообщает УНН со ссылкой на Единый реестр судебных решений

Руководитель этого коммунального предприятия просто не пустил инспекторов, сославшись на действие моратория на проверки бизнеса.

Экоинспекторы попытались взять разрешение на проверку в суде. Но там посчитали, что инспекторы не имеют права обращаться к ним с подобными просьбами.

“Обязанность допуска должностных лиц органа госнадзора к осуществлению государственного надзора (контроля) установлен в ст .. 11 этого Закона, распространяет свое действие на спорные отношения, и не требует принятия судом дополнительного решения об этом.

Таким образом, ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрено право органа государственной экологической инспекции обращаться в суд с иском об обязательстве подконтрольного субъекта хозяйствования допустить его должностных лиц к проведению проверки и/или предоставления необходимых документов”, — такой вывод сделал Львовский окружной админсуд.

Вместе с тем, такое решение суда скорее исключение из правил или же субъективно мотивировано. Инспекторы и ГСЧС, и Госпотребслужбы довольно часто обращаются в суд за разрешением на проверки, поскольку это один из немногих способов предотвратить всевозможные инциденты и катастрофы на предприятиях.

В целом же государственные органы констатируют, что с действием моратория на проверки в стране значительно ухудшились экология, качество продуктов и пожаробезопасность. В ГСЧС, Минприроды и Госпотребслужбе выступили категорически против продления моратория на 2018 год.

За отмену моратория выступили также и в Министерстве экономического развития и торговли.

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