Экоинспектора не пустили проверить львовское коммунальное предприятие

Руководитель этого коммунального предприятия просто не пустил инспекторов, сославшись на действие моратория на проверки бизнеса.

Экоинспекторы попытались взять разрешение на проверку в суде. Но там посчитали, что инспекторы не имеют права обращаться к ним с подобными просьбами.

“Обязанность допуска должностных лиц органа госнадзора к осуществлению государственного надзора (контроля) установлен в ст .. 11 этого Закона, распространяет свое действие на спорные отношения, и не требует принятия судом дополнительного решения об этом.

Таким образом, ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрено право органа государственной экологической инспекции обращаться в суд с иском об обязательстве подконтрольного субъекта хозяйствования допустить его должностных лиц к проведению проверки и/или предоставления необходимых документов”, — такой вывод сделал Львовский окружной админсуд.

Вместе с тем, такое решение суда скорее исключение из правил или же субъективно мотивировано. Инспекторы и ГСЧС, и Госпотребслужбы довольно часто обращаются в суд за разрешением на проверки, поскольку это один из немногих способов предотвратить всевозможные инциденты и катастрофы на предприятиях.

В целом же государственные органы констатируют, что с действием моратория на проверки в стране значительно ухудшились экология, качество продуктов и пожаробезопасность. В ГСЧС, Минприроды и Госпотребслужбе выступили категорически против продления моратория на 2018 год.

За отмену моратория выступили также и в Министерстве экономического развития и торговли.