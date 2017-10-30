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Екоінспектора не пустили перевірити львівське комунальне підприємство

Екоінспектора не пустили перевірити львівське комунальне підприємство

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Співробітників Державної екологічної інспекції не допустили до перевірки львівського комунального підприємства "Рава-Руське будинкоуправління №2", повідомляє УНН з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень .

Керівник цього комунального підприємства просто не пустив інспекторів, пославшись на дію мораторію на перевірки бізнесу.

Екоінспектори спробували взяти дозвіл на перевірку в суді. Але там порахували, що інспектори не мають права звертатися до них з подібними проханнями.

"Обов'язок допуску посадових осіб органу державного нагляду до здійснення державного нагляду (контролю) встановлено в ст .. 11 цього Закону, поширює свою дію на спірні відносини, і не вимагає прийняття судом додаткового рішення про це.

Таким чином, жодним нормативно-правовим актом не передбачено право органу державної екологічної інспекції звертатися до суду з позовом про зобов'язання підконтрольного суб'єкта господарювання допустити його посадових осіб до проведення перевірки та / або надання необхідних документів ", - такий висновок зробив Львівський окружний адмінсуд.

Разом з тим, таке рішення суду швидше виняток з правил або ж суб'єктивно мотивоване. Інспектори і ГСЧС, і Госпотребслужби досить часто звертаються до суду за дозволом на перевірки, оскільки це один з небагатьох способів запобігти всілякі інциденти і катастрофи на підприємствах.

В цілому ж державні органи констатують, що з дією мораторію на перевірки в країні значно погіршилися екологія, якість продуктів і пожежна безпека. У ГСЧС, Мінприроди та Госпотребслужбе виступили категорично проти продовження мораторію на 2018 рік.

За скасування мораторію виступили також і в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.

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