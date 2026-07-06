Экипаж Ми-8 погиб при перехвате вражеских БПЛА

При выполнении боевого задания по перехвату вражеских беспилотных летательных аппаратов погиб экипаж вертолета Ми-8 16-й бригады армейской авиации «Броды», передает УНН со ссылкой на Бродовский городской совет.

30 июня 2026 года, при выполнении боевого задания по перехвату вражеских беспилотных летательных аппаратов, погиб экипаж вертолета Ми-8 - говорится в сообщении.

Свой последний бой приняли:

командир экипажа, капитан Юрий Ворон;

летчик-штурман, майор Валентин Мукшинов;

бортовой техник, старший лейтенант Богдан Хмиль;

воздушный стрелок, младший сержант Михаил Деряга.

Завтра, 7 июля, Бродовская община будет прощаться с павшими Защитниками.

В 9:30 на Аллее Героев состоится встреча кортежа, после чего в храме Воздвижения Честного Животворящего Креста будет совершен чин прощания. Искренне соболезнуем родным, близким, побратимам и всем, кто знал наших Защитников. Их мужество, профессионализм и самопожертвование навсегда останутся в памяти благодарного народа - говорится в сообщении.

Добавим

Юрий Станиславович Ворон - старший летчик вертолетного звена вертолетной эскадрильи 16-й отдельной бригады армейской авиации «Броды». Родился 29 июня 1996 года в Бродах. Учился в гимназии имени Ивана Труша. С детства мечтал стать военным летчиком, поэтому в 2013 году поступил в Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. После окончания учебы проходил службу в 16-й отдельной бригаде армейской авиации «Броды», постоянно совершенствуя летное мастерство. Первый боевой опыт получил во время участия в Операции объединенных сил. С начала полномасштабного вторжения совершил десятки боевых вылетов, защищая украинское небо и поддерживая наземные войска. Награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней, орденом Даниила Галицкого и другими ведомственными наградами. У Героя остались жена, сын и родители.

Валентин Андреевич Мукшинов - старший штурман-летчик вертолетной эскадрильи 16 отдельной бригады армейской авиации «Броды». Родился 29 мая 1991 года в Киеве. Учился в Черниговском военном лицее. С начала полномасштабного вторжения выполнял боевые задачи на различных оперативных направлениях. Во время боевых вылетов проявил мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, заслужив заслуженный авторитет среди побратимов. Полный кавалер ордена «За мужество», неоднократно награжден государственными и ведомственными наградами. У Героя остались жена, дочь, сын, родители и сестра.

Богдан Олегович Хмиль - бортовой авиационный техник вертолетного звена вертолетной эскадрильи 16-й отдельной бригады армейской авиации «Броды». Родился 20 сентября 2000 года в Василькове Киевской области. После окончания школы поступил в Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба по специальности «Авиационный транспорт». В марте 2022 года начал службу в 16-й отдельной бригаде армейской авиации «Броды». Неоднократно выполнял боевые задачи в составе экипажа вертолета. Отличался высоким профессионализмом, ответственностью и верностью военной присяге, тщательно готовя авиационную технику к выполнению боевых полетов. Награжден отличием Президента Украины «За оборону Украины». У Героя остались жена и родители.

Михаил Васильевич Деряга - старший воздушный стрелок вертолетного звена вертолетной эскадрильи 16-й отдельной бригады армейской авиации «Броды». Родился 3 февраля 1989 года в селе Андреевка Полтавской области. Учился в Мариупольском строительном профессиональном колледже по специальности «Строительство и гражданская инженерия». С ноября 2023 года проходил военную службу в 16-й отдельной бригаде армейской авиации «Броды». В составе экипажа вертолета выполнял боевые задачи по защите воздушного пространства Украины. Отличался профессионализмом, решительностью и смелостью, пользовался уважением среди побратимов и командования. Награжден отличием Президента Украины «За оборону Украины» и орденом «За мужество» III степени. У Героя остались жена, сын, родители и брат.