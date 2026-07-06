Экипаж Ми-8 погиб при перехвате вражеских БПЛА

$44.570.2351.020.06
ukenru
Эксклюзив
15:29 • 2712 просмотра
Patriot на грани - есть ли у Киева ответ на рекордные баллистические атаки россии
Эксклюзив
14:05 • 10327 просмотра
Удары по украинским АЗС - россия хочет создать логистический коллапс в прифронтовых областях
13:15 • 13699 просмотра
В Украине направили дополнительные 8,3 млн гривен на сектор безопасности и обороны
13:14 • 14261 просмотра
"Омский НПЗ встречает новый FP-1": Генштаб подтвердил поражение крупнейшего нефтеперерабатывающего завода России за 2500 км от границы УкраиныVideo
6 июля, 09:47 • 17890 просмотра
Детонация в Вишневом после атаки РФ уже не наблюдается - ГСЧС
6 июля, 09:34 • 27410 просмотра
Украина инициирует экстренное заседание Совбеза ООН в связи с массированными атаками рф
6 июля, 07:49 • 32932 просмотра
Массированный удар рф по Киеву и области: 14 погибших, более 500 эвакуированных в ВишневомPhotoVideo
6 июля, 07:26 • 38244 просмотра
Зеленский: российскую баллистику не удалось сбить из-за недостаточных поставок ракет-перехватчиков
6 июля, 05:59 • 36997 просмотра
37 из 68 российских ракет и 326 из 351 дрона обезврежены за ночь, есть попадания баллистики
6 июля, 05:15 • 33518 просмотра
В Киеве российская атака унесла жизни уже 10 человекPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
1м/с
56%
742мм
Популярные новости
В Вишневом под Киевом продолжается пожар после ракетного удара рф, эвакуируют людей - Зеленский6 июля, 07:25 • 20823 просмотра
В Воздушных силах предупредили украинцев о возможном новом массированном ударе рф6 июля, 08:33 • 41457 просмотра
В Вишневом пожар от удара рф на складах, тех из 500 эвакуированных, кто не может вернуться, расселят - ОВАPhoto6 июля, 09:12 • 11454 просмотра
"Мадьяр" показал кадры поражения двух танкеров с топливом и нефтебазы в КрымуVideo11:34 • 16366 просмотра
Зачем нужны пищевые дрожжи и как правильно добавлять их в рацион14:38 • 8076 просмотра
публикации
Зачем нужны пищевые дрожжи и как правильно добавлять их в рацион14:38 • 8152 просмотра
Разрешение на экспорт украинского вооружения открывает возможности для кооперации с европейскими производителями - CEO Fire Point5 июля, 12:44 • 105986 просмотра
Когда сажать, чем подкармливать и как обрезать крыжовник: полная инструкция для дачниковPhoto4 июля, 15:18 • 101043 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных 4-5 июляPhoto3 июля, 16:05 • 107140 просмотра
Криминальное давление на авиакомпании: Украина может остаться без стратегической отрасли
Эксклюзив
3 июля, 12:42 • 123151 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Денис Штилерман
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Актуальные места
Украина
Брянская область
Курская область
Николаевская область
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце14:04 • 5224 просмотра
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto6 июля, 00:01 • 59164 просмотра
У Трампа попытались потролить Тейлор Свифт на фоне её свадьбы - СМИPhoto4 июля, 11:11 • 69073 просмотра
Эмпайр-Стейт-Билдинг подсветили в честь свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса КелсиVideo4 июля, 07:24 • 61587 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились в Мэдисон-сквер-гарденVideo4 июля, 05:34 • 58957 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Экипаж Ми-8 погиб при перехвате вражеских БПЛА

Киев • УНН

 • 488 просмотра

30 июня 2026 года при выполнении боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-8 16-й бригады армейской авиации «Броды». 7 июля в Бродах состоится прощание с четырьмя погибшими Защитниками.

Экипаж Ми-8 погиб при перехвате вражеских БПЛА

При выполнении боевого задания по перехвату вражеских беспилотных летательных аппаратов погиб экипаж вертолета Ми-8 16-й бригады армейской авиации «Броды», передает УНН со ссылкой на Бродовский городской совет.

30 июня 2026 года, при выполнении боевого задания по перехвату вражеских беспилотных летательных аппаратов, погиб экипаж вертолета Ми-8 

- говорится в сообщении.

Свой последний бой приняли:

  • командир экипажа, капитан Юрий Ворон;
    • летчик-штурман, майор Валентин Мукшинов;
      • бортовой техник, старший лейтенант Богдан Хмиль;
        • воздушный стрелок, младший сержант Михаил Деряга.

          Завтра, 7 июля, Бродовская община будет прощаться с павшими Защитниками.

          В 9:30 на Аллее Героев состоится встреча кортежа, после чего в храме Воздвижения Честного Животворящего Креста будет совершен чин прощания. Искренне соболезнуем родным, близким, побратимам и всем, кто знал наших Защитников. Их мужество, профессионализм и самопожертвование навсегда останутся в памяти благодарного народа 

          - говорится в сообщении.

          Добавим

          Юрий Станиславович Ворон - старший летчик вертолетного звена вертолетной эскадрильи 16-й отдельной бригады армейской авиации «Броды». Родился 29 июня 1996 года в Бродах. Учился в гимназии имени Ивана Труша. С детства мечтал стать военным летчиком, поэтому в 2013 году поступил в Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. После окончания учебы проходил службу в 16-й отдельной бригаде армейской авиации «Броды», постоянно совершенствуя летное мастерство. Первый боевой опыт получил во время участия в Операции объединенных сил. С начала полномасштабного вторжения совершил десятки боевых вылетов, защищая украинское небо и поддерживая наземные войска. Награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней, орденом Даниила Галицкого и другими ведомственными наградами. У Героя остались жена, сын и родители.

          Валентин Андреевич Мукшинов - старший штурман-летчик вертолетной эскадрильи 16 отдельной бригады армейской авиации «Броды». Родился 29 мая 1991 года в Киеве. Учился в Черниговском военном лицее. С начала полномасштабного вторжения выполнял боевые задачи на различных оперативных направлениях. Во время боевых вылетов проявил мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, заслужив заслуженный авторитет среди побратимов. Полный кавалер ордена «За мужество», неоднократно награжден государственными и ведомственными наградами. У Героя остались жена, дочь, сын, родители и сестра.

          Богдан Олегович Хмиль - бортовой авиационный техник вертолетного звена вертолетной эскадрильи 16-й отдельной бригады армейской авиации «Броды». Родился 20 сентября 2000 года в Василькове Киевской области. После окончания школы поступил в Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба по специальности «Авиационный транспорт». В марте 2022 года начал службу в 16-й отдельной бригаде армейской авиации «Броды». Неоднократно выполнял боевые задачи в составе экипажа вертолета. Отличался высоким профессионализмом, ответственностью и верностью военной присяге, тщательно готовя авиационную технику к выполнению боевых полетов. Награжден отличием Президента Украины «За оборону Украины». У Героя остались жена и родители.

          Михаил Васильевич Деряга - старший воздушный стрелок вертолетного звена вертолетной эскадрильи 16-й отдельной бригады армейской авиации «Броды». Родился 3 февраля 1989 года в селе Андреевка Полтавской области. Учился в Мариупольском строительном профессиональном колледже по специальности «Строительство и гражданская инженерия». С ноября 2023 года проходил военную службу в 16-й отдельной бригаде армейской авиации «Броды». В составе экипажа вертолета выполнял боевые задачи по защите воздушного пространства Украины. Отличался профессионализмом, решительностью и смелостью, пользовался уважением среди побратимов и командования. Награжден отличием Президента Украины «За оборону Украины» и орденом «За мужество» III степени. У Героя остались жена, сын, родители и брат.

          Антонина Туманова

          Война в Украине