Э.Свитолина завершила выступления в смешанном разряде на Australian Open
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Первая ракетка женского тенниса Украины Элина Свитолина не смогла выйти в финал соревнований в смешанном разряде на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), информирует УНН со ссылкой на сайт теннисистки.
В полуфинальном матче украинско-австралийский дуэт Элина Свитолина/Крис Гучьоне уступил американско-колумбийской паре Спирс/Кабал - 6:7 (1), 2:6.
Заметим, что в 12-м гейме первого сета Э.Свитолина и К.Гучьоне не реализовали два сетбола.
Напомним, на предыдущих двух этапах турнира соперники пары Э.Свитолина/К.Гучьоне не появлялись на корте, из-за что получали досрочные поражения.