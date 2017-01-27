Э.Свитолина завершила выступления в смешанном разряде на Australian Open

В полуфинальном матче украинско-австралийский дуэт Элина Свитолина/Крис Гучьоне уступил американско-колумбийской паре Спирс/Кабал - 6:7 (1), 2:6.

Заметим, что в 12-м гейме первого сета Э.Свитолина и К.Гучьоне не реализовали два сетбола.

Напомним, на предыдущих двух этапах турнира соперники пары Э.Свитолина/К.Гучьоне не появлялись на корте, из-за что получали досрочные поражения.