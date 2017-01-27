Е.Світоліна завершила виступи у змішаному розряді на Australian Open
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Перша ракетка жіночого тенісу України Еліна Світоліна не змогла вийти у фінал змагань у змішаному розряді на Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open), інформує УНН з посиланням на сайт тенісистки.
У півфінальному матчі українсько-австралійський дует Еліна Світоліна/Кріс Гучьоне поступився американсько-колумбійській парі Спірс/Кабал — 6:7 (1), 2:6.
Зауважимо, що в 12-му геймі першого сету Е.Світоліна і К.Гучьоне не реалізували два сетболи.
Нагадаємо, на попередніх двох етапах турніру суперники пари Е.Світоліна/К.Гучьоне не з’являлися на корті, за що отримували дострокові поразки.