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Э.Свитолина завершила теннисный сезон на 14 месте мировой генерации

Э.Свитолина завершила теннисный сезон на 14 месте мировой генерации

Киев • УНН

 • 8968 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила сезон в топ-15 WTA. Результат харьковчанки по итогам сезона - 14-я позиция в рейтинге WTA, сообщает УНН со ссылкой на сайт организации.

У нашей соотечественницы 2895 очков и по этому показателю харьковчанка существенно оторвалась от ближайшей конкурентки Тимеи Бачински из Швейцарии - 2347 баллов. Впереди первой ракетки Украины на 13 ступени находится белоруска Виктория Азаренко - 3061 очко.

Кроме того, до первой десятки Э.Свитолиной не хватает 745 баллов (Йоханна Конта).

Стоит отметить, что второй ракеткой Украины является Леся Цуренко - пятьдесят восьмой место (1003 очка), на 72-й строчке мирового рейтинга находится Екатерина Бондаренко (890). Екатерина Козлова впервые в карьере завершила сезон в первой сотне - 98 позиция (671).

Напомним, что на итоговом турнире сезона в Китае Э.Свитолина дошла до финала , где уступила чешке Петре Квитовой.

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