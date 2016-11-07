Е.Світоліна завершила тенісний сезон на 14 місці світової генерації
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна завершила сезон в топ-15 WTA. Результат харків'янки за підсумками сезону - 14-та позиція в рейтингу WTA, повідомляє УНН з посиланням на сайт організації.
У нашої співвітчизниці 2895 очок і за цим показником харків’янка суттєво відірвалася від найближчої конкурентки Тімеї Бачинські зі Швейцарії – 2347 балів. Попереду першої ракетки України на 13 щаблі перебуває білоруска Вікторія Азаренко – 3061 очко.
Крім того, до першої десятки Е.Світоліній не вистачає 745 балів (Йоханна Конта).
Варто відзначити, що другою ракеткою України є Леся Цуренко - 58-е місце (1003 очки), на 72-му рядку світового рейтингу перебуває Катерина Бондаренко (890). Катерина Козлова вперше в кар'єрі завершила сезон у першій сотні - 98 позиція (671).
Нагадаємо, що на підсумковому турнірі сезону в Китаї Е.Світоліна дійшла до фіналу, де поступилася чешці Петрі Квітовій.