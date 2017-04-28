Э.Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина стала четвертьфиналисткой турнира WTA "TEB BNP Paribas Istanbul Cup", который проходит в Стамбуле (Турция), передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В матче второго раунда харьковчанка, посеянная под первым номером, за 1:00 30 минут обыграла румынскую теннисистку Александру Каданцу - 6: 3, 6: 3.
За выход в полуфинал Э.Свитолина поспорит с другой представительницей Румынии - СО РАН Кырстя (5).
Примечательно, что это будет вторая очная встреча между соперницами. Предварительную - в первом раунде "Ролан Гаррос" 2016 выиграла Э.Свитолина со счетом 6: 1, 6: 3.
Отметим, что харьковчанка сыграет в четвертьфинале турнира WTA в четвертый раз в нынешнем сезоне (была полуфиналисткой турнира в Брисбене и победительницей турниров в Тайване и Дубаи).
Добавим, что 16-летняя Даяна Ястремская также выступит в четвертьфинале соревнований и в случае успеха обеих украинок, зрителей ожидает украинский полуфинал.