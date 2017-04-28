Е.Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру в Стамбулі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна стала чвертьфіналісткою турніру WTA “TEB BNP Paribas Istanbul Cup”, що відбувається у Стамбулі (Туреччина), передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У матчі другого раунду харків’янка, посіяна під першим номером, за 1 годину 30 хвилин обіграла румунську тенісистку Олександру Каданцу — 6:3, 6:3.
За вихід до півфіналу Е.Світоліна посперечається з іншою представницею Румунії — Сораною Кирстя (5).
Примітно, що це буде друга очна зустріч між суперницями. Попередню — в першому раунді “Ролан Гаррос” 2016, виграла Е.Світоліна з рахунком 6:1, 6:3.
Зазначимо, що харків’янка зіграє в чвертьфіналі турніру WTA в четвертий раз в нинішньому сезоні (була півфіналісткою турніру в Брісбені і переможницею турнірів у Тайвані і Дубаї).
Додамо, що 16-річна Даяна Ястремська також виступить у чвертьфіналі змагань і в разі успіху обох українок, на глядачів очікуватиме український півфінал.