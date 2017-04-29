Э.Свитолина стала финалисткой теннисных соревнований в Стамбуле

Чуть больше часа затратила Э.Свитолина на победу в полуфинальном матче турнира WTA в Стамбуле. 6: 2, 6: 3 - с таким счетом лидер посева обыграла словацкую теннисистку Яну Чепелова.

В активе нашей соотечественницы три подачи навылет, семнадцать активно выигранных розыгрышей и шесть брейков. Я.Чепелова, в свою очередь, сумела реализовать два брейк-пойнта из пяти на подаче Э.Свитолина.

Отмечается, что в финале Э.Свитолина сыграет с шестой сеяной Элис Мартинес из Бельгии, которая занимает шестьдесят пятой строчку в рейтинге WTA.

Заметим, что это будет первая встреча на теннисном корте Э.Свитолина с Е.Мертенс.

Добавим также, украинка третий раз в этом году поборется за титул. Ранее в текущем сезоне она выиграла два трофея: в Тайбэе (WTA International) и в Дубае (WTA Premier 5).