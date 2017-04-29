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Е.Світоліна стала фіналісткою тенісних змагань у Стамбулі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна втретє в цьому сезоні виступить у фіналі турніру категорії WTA, повідомляє УНН з посиланням на персональний сайт тенісистки.

Е.Світоліна стала фіналісткою тенісних змагань у Стамбулі

Трохи більше години затратила Е.Світоліна на перемогу в півфінальному матчі турніру WTA в Стамбулі. 6:2, 6:3 — з таким рахунком лідер посіву обіграла словацьку тенісистку Яну Чепелову.

В активі нашої співвітчизниці три подачі навиліт, сімнадцять активно виграних розіграшів і шість брейків. Я.Чепелова, в свою чергу, зуміла реалізувати два брейк-пойнти з п’яти на подачі Е.Світоліної.

Зазначається, що у фіналі Е.Світоліна зіграє з шостою сіяною Еліс Мертенс з Бельгії, яка займає 65-у сходинку в рейтингу WTA.
Зауважимо, що це буде перша зустріч на тенісному корті Е.Світоліної із Е.Мертенс.

Додамо також, українка втретє в цьому році побореться за титул. Раніше в поточному сезоні вона виграла два трофеї: в Тайбеї (WTA International) і в Дубаї (WTA Premier 5).

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