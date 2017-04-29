Е.Світоліна стала фіналісткою тенісних змагань у Стамбулі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна втретє в цьому сезоні виступить у фіналі турніру категорії WTA, повідомляє УНН з посиланням на персональний сайт тенісистки.
Трохи більше години затратила Е.Світоліна на перемогу в півфінальному матчі турніру WTA в Стамбулі. 6:2, 6:3 — з таким рахунком лідер посіву обіграла словацьку тенісистку Яну Чепелову.
В активі нашої співвітчизниці три подачі навиліт, сімнадцять активно виграних розіграшів і шість брейків. Я.Чепелова, в свою чергу, зуміла реалізувати два брейк-пойнти з п’яти на подачі Е.Світоліної.
Зазначається, що у фіналі Е.Світоліна зіграє з шостою сіяною Еліс Мертенс з Бельгії, яка займає 65-у сходинку в рейтингу WTA.
Зауважимо, що це буде перша зустріч на тенісному корті Е.Світоліної із Е.Мертенс.
Додамо також, українка втретє в цьому році побореться за титул. Раніше в поточному сезоні вона виграла два трофеї: в Тайбеї (WTA International) і в Дубаї (WTA Premier 5).