Э.Свитолина победила в первом матче WTA Elite Trophy
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В первом матче группового этапа теннисного турнира WTA Elite Trophy украинская теннисистка Элина Свитолина победила Кики Бартенс из Нидерландов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НОК Украины.
Э.Свитолина одержала победу в матче с результатом 2:1 (2:6, 6:4, 6:2).
Напомним, турнир WTA Elite Trophy начался сегодня, 1 ноября, в китайском Чжухае.
Согласно жеребьевке, соперницами украинки стали россиянка Елена Веснина и голландка Кики Бертенс.