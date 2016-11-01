Е.Світоліна перемогла у першому матчі WTA Elite Trophy
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У першому матчі групового етапу тенісного турніру WTA Elite Trophy українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла Кікі Бартенс з Нідерландів. Про це УНН повідомили у прес-службі НОК України.
Е.Світоліна отримала перемогу у матчі з результатом 2:1 (2:6;6:4;6:2).
Нагадаємо, турнір WTA Elite Trophy розпочався сьогодні, 1 листопада, у китайському Чжухаї.
Згідно з жеребкуванням, суперницями українки стали росіянка Олена Весніна та нідерландка Кікі Бертенс.