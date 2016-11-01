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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Е.Світоліна перемогла у першому матчі WTA Elite Trophy

Е.Світоліна перемогла у першому матчі WTA Elite Trophy

Київ • УНН

 • 7211 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. У першому матчі групового етапу тенісного турніру WTA Elite Trophy українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла Кікі Бартенс з Нідерландів. Про це УНН повідомили у прес-службі НОК України.

Е.Світоліна отримала перемогу у матчі з результатом 2:1 (2:6;6:4;6:2).

Нагадаємо, турнір WTA Elite Trophy розпочався сьогодні, 1 листопада, у китайському Чжухаї.

Згідно з жеребкуванням, суперницями українки стали росіянка Олена Весніна та нідерландка Кікі Бертенс.

Українські Національні Новини

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