Э.Макрон укрепил лидерство за два дня до выборов во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Независимый центристский кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон укрепил свое лидерство в опросах по сравнению со своим правым соперником Марин Ле Пен в пятницу, за два дня до второго тура президентских выборов в стране, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Выборы считаются важнейшими во Франции на протяжении десятилетий, с двумя представителями с диаметрально противоположными взглядами на Европу и место Франции в мире.
Лидер "Национального фронта" М.Ле Пен выступала за то, чтобы закрыть границы и не оставлять валюту евро, в то время как Э.Макрон, который никогда не занимал выборную должность, хочет более тесного европейского сотрудничества и открытой экономики.
После жарких теледебатов между двумя соперниками в среду, 3 мая, Э.Макрон больше понравился французским зрителям.
Согласно опросу, проведенному Elabe для BFM TV и L'Express, Э.Макрон получает 62% голосов во втором туре по сравнению с 38% за М.Ле Пен. Лидерство Э.Макрона укрепилось на три пункта по сравнению с предыдущим опросом.
По данным министерства внутренних дел страны, уровень явки на первый тур выборов был близок к 78%. Опросы радио Franceinfo показали, что 69% избирателей будут делать это неохотно, отказываясь выбирать между Э.Макроном и М.Ле Пен.
Напомним, Б.Обама поддержал кандидатуру Э.Макрона на пост президента Франции.