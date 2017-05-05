Е.Макрон зміцнив лідерство за два дні до виборів у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Незалежний центристський кандидат в президенти Франції Еммануель Макрон зміцнив своє лідерство в опитуваннях у порівнянні зі своїм правим суперником Марін Ле Пен в п'ятницю, за два дні до другого туру президентських виборів у країні, передає УНН з посиланням на Reuters.
Вибори вважаються найважливішими у Франції протягом десятиліть, з двома представниками з діаметрально протилежними поглядами на Європу і місце Франції в світі.
Лідер "Національного фронту" М.Ле Пен виступала за те, щоб закрити кордони і не залишати валюту євро, в той час як Е.Макрон, який ніколи не займав виборну посаду, хоче тіснішої європейської співпраці і відкритої економіки.
Після спекотних теледебатів між двома суперниками в середу 3 травня, Е.Макрон більше сподобався французьким глядачам.
Згідно з опитуванням, проведеним Elabe для BFM TV і L'Express, Е.Макрон отримує 62% голосів у другому турі в порівнянні з 38% за М.Ле Пен. Лідерство Е.Макрона зміцнилося на три пункти у порівнянні з попереднім опитуванням.
За даними міністерства внутрішніх справ країни, рівень явки на перший тур виборів був близький до 78%. Опитування радіо Franceinfo показало, що 69% виборців будуть робити це неохоче, відмовляючись вибирати між Е.Макроном і М.Ле Пен.
Нагадаємо, Б.Обама підтримав кандидатуру Е.Макрона на посаду президента Франції.