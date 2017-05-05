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Е.Макрон зміцнив лідерство за два дні до виборів у Франції

Київ • УНН

 • 10516 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Незалежний центристський кандидат в президенти Франції Еммануель Макрон зміцнив своє лідерство в опитуваннях у порівнянні зі своїм правим суперником Марін Ле Пен в п'ятницю, за два дні до другого туру президентських виборів у країні, передає УНН з посиланням на Reuters.

Е.Макрон зміцнив лідерство за два дні до виборів у Франції

Вибори вважаються найважливішими у Франції протягом десятиліть, з двома представниками з діаметрально протилежними поглядами на Європу і місце Франції в світі.

Лідер "Національного фронту" М.Ле Пен виступала за те, щоб закрити кордони і не залишати валюту євро, в той час як Е.Макрон, який ніколи не займав виборну посаду, хоче тіснішої європейської співпраці і відкритої економіки.

Після спекотних теледебатів між двома суперниками в середу 3 травня, Е.Макрон більше сподобався французьким глядачам.

Згідно з опитуванням, проведеним Elabe для BFM TV і L'Express, Е.Макрон отримує 62% голосів у другому турі в порівнянні з 38% за М.Ле Пен. Лідерство Е.Макрона зміцнилося на три пункти у порівнянні з попереднім опитуванням.

За даними міністерства внутрішніх справ країни, рівень явки на перший тур виборів був близький до 78%. Опитування радіо Franceinfo показало, що 69% виборців будуть робити це неохоче, відмовляючись вибирати між Е.Макроном і М.Ле Пен.

Нагадаємо, Б.Обама підтримав кандидатуру Е.Макрона на посаду президента Франції.

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