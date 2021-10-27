Э-декларирование "на паузе": в НАПК заявили о потере более 4,7 тыс. уголовных дел

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“4712 уголовных производств, которые расследовались правоохранительными органами, в том числе каждое десятое производство НАБУ, каждый четвертый приговор на тот момент ВАКС понесли невосполнимые потери. Фактически лица, совершившие уголовные преступления, были освобождены от уголовной ответственности... ВАКС был вынужден отменять приговоры, которые были к тому времени вынесены”, — рассказал Новиков.

Дополнение

27 октября 2020 года Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УКУ, которая предусматривает ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания полагать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал стражей порядка установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.

В декабре Рада вернула наказание за ложь в декларациях.