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Е-декларування "на паузі": у НАЗК заявили про втрату понад 4,7 тис. кримінальних справ

Київ • УНН

 • 11580 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Через рішення Конституційного Суду України у жовтні минулого року, яке фактично поставило “на паузу” е-декларування, було втрачено понад 4,7 тис. кримінальних проваджень. Про це повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков під час дискусії “Конституційна криза: рік потому”, передає кореспондент УНН.

Е-декларування "на паузі": у НАЗК заявили про втрату понад 4,7 тис. кримінальних справ

Цитата

“4712 кримінальних проваджень, які розслідувалися правоохоронними органами, в тому числі кожне десяте провадження НАБУ, кожен четвертий вирок на той момент ВАКС зазнали непоправних втрат. Фактично особи, які вчинили кримінальні злочини, були звільнені від кримінальної відповідальності...ВАКС був змушений скасовувати вироки, які були на той час винесені”, — розповів Новіков.

Доповнення

27 жовтня 2020 року Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

У грудні Рада повернула покарання за брехню в деклараціях.

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