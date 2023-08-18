Е-очередь для автобусов расширяют на границу с еще тремя странами

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Киев • УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Тестирование услуги "єЧерга" для автобусов будет распространено еще на пять пунктов пропуска - два на границе с Польшей и по одному на границе с Румынией, Молдовой и Венгрией, сообщили в пятницу в Минвосстановления, пишет УНН.

Цитата

"Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры увеличивает перечень пунктов пропуска для тестируемой услуги "єЧерга" для автобусов. Речь идет о еще пяти пунктах пропуска во Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях", - говорится в сообщении.

Детали

В целом тестирование охватит уже семь пунктов пересечения границы. Кроме пунктов пропуска “Ягодин – Дорогуск” и “Устилуг – Зосин”, тестирование будет распространено на следующие пункты пропуска:

  • "Краковец – Корчева" (Львовская область) на границе с Польшей;
  • "Шегини – Медика" (Львовская область) на границе с Польшей;
  • "Порубное – Сирет" (Черновицкая область) на границе с Румынией;
  • "Мамалыга – Кривая" (Черновицкая область) на границе с Молдовой;
  • "Чоп – Захонь" (Закарпатская область) на границе с Венгрией.

Во Львовской и Черновицкой областях тестирование начнется с понедельника, 21 августа, в Закарпатской – со среды, 23 августа.

Напомним

На границе с Польшей на "Ягодине" с 1 августа заработала е-очередь для автобусов.

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