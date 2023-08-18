Е-чергу для автобусів розширюють на кордон з ще трьома країнами
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Тестування послуги "єЧерга" для автобусів буде поширено ще на п’ять пунктів пропуску - два на кордоні з Польщею і по одному на кордоні з Румунією, Молдовою та Угорщиною, повідомили у п'ятницю у Мінвідновлення, пише УНН.
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"Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури збільшує перелік пунктів пропуску для тестується послуги єЧерга для автобусів. Йдеться про ще п’ять пунктів пропуску у Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Загалом тестування охопить вже сім пунктів перетину кордону. Окрім пунктів пропуску “Ягодин – Дорогуськ” та “Устилуг – Зосин”, тестування буде поширено на наступні пункти пропуску:
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- "Краківець – Корчова" (Львівська область) на кордоні з Польщею;
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- "Шегині – Медика" (Львівська область) на кордоні з Польщею;
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- "Порубне – Сірет" (Чернівецька область) на кордоні з Румунією;
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- "Мамалига – Крива" (Чернівецька область) на кордоні з Молдовою;
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- "Чоп – Захонь" (Закарпатська область) на кордоні з Угорщиною.
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У Львівській та Чернівецькій областях тестування почнеться з понеділка, 21 серпня, у Закарпатській – з середи, 23 серпня.
Нагадаємо
На кордоні з Польщею на "Ягодині" з 1 серпня запрацювала е-черга для автобусів.