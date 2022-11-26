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Джонсон обратился к британским производителям медикаментов с призывом помочь украинским больницам

Джонсон обратился к британским производителям медикаментов с призывом помочь украинским больницам

Киев • УНН

 • 730683 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон обратился к британским производителям медикаментов и медицинскому оборудованию с призывом помочь украинским больницам, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Издание отмечает, что накануне Джонсон вместе с послом Украины в Великобритании Вадимом Пристайко посетил один из медицинских составов на севере Лондона, где при содействии британской медицинской компании Circle Health уже собрана часть медикаментов для Украины.

После этого Джонсон обратился к общественности Британии с просьбой сделать пожертвования в помощь украинским больницам.

“Ни один бинт или кровать, которые вы финансируете, не пропадут зря в большом деле восстановления прекрасной, отважной Украины”, - сказал он.

Медицинская помощь будет направлена ​​больницам, которые “рискуют остаться без жизненно важных медикаментов в течение нескольких недель, если не получат надлежащую помощь”. Отмечается, что команда украинских врачей, работающих в британской Circle Health, напрямую общаются с медиками в Украине и в режиме реального времени информируют компанию о нуждающихся в медикаментах и ​​больничном оборудовании.

После этого медикаменты собираются из 53 медицинских учреждений Circle Health в каждом регионе Великобритании, сортируются и свозятся на склад в Лондоне. Со временем сотрудники компании переправляют грузы в Украину.

Цитата 

"Больницы по всей Украине нуждаются в нашей поддержке. Было очень приятно посетить Circle Health, которые прислали 12 грузовиков с медицинскими наборами и помогли загрузить 13 с кроватями и анестезиологическими аппаратами для Херсона. Пожалуйста, рассмотрите возможность поддержать их призыв", - отметил Джонсон в Twitter.

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