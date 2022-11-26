Джонсон звернувся до британських виробників медикаментів із закликом допомогти українським лікарням

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Видання наголошує, що напередодні Джонсон разом з послом України у Великій Британії Вадимом Пристайком відвідав один з медичних складів на півночі Лондона, де за сприяння британської медичної компанії Circle Health вже зібрано частину медикаментів для України.

Після цього Джонсон звернувся до громадськості Британії з проханням зробити пожертвування на допомогу українським лікарням.

“Жоден бинт чи ліжко, які ви фінансуєте, не пропадуть даремно у великій справі відбудови прекрасної, відважної України”, - сказав він.

Медична допомога спрямовуватиметься лікарням, які “ризикують залишитися без життєво важливих медикаментів протягом кількох тижнів, якщо не отримають належну допомогу”. Наголошується, що команда українських лікарів, які працюють у британській Circle Health, безпосередньо спілкуються з медиками в Україні та в режимі реального часу інформують компанію про потребу в медикаментах і лікарняному обладнанні.

Після цього медикаменти збираються з 53-х медичних закладів Circle Health у кожному регіоні Великої Британії, сортуються та звозяться на склад у Лондоні. Згодом працівники компанії переправляють вантажі в Україну.

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"Лікарні по всій Україні потребують нашої підтримки. Було дуже приємно відвідати Circle Health, які надіслали 12 вантажівок з медичними наборами та допомогли завантажити 13-ту з ліжками та анестезіологічними апаратами для Херсона. Будь ласка, розгляньте можливість підтримати їх заклик", - зазначив Джонсон у Twitter.

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