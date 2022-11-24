Борис Джонсон став почесним громадянином Києва

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"Київрада схвалила рішення про присвоєння великому другу України Борису Джонсону звання почесного громадянина Києва", – повідомив Кличко.

Як зазначив мер, Борис Джонсон неодноразово відвідував Київ і в мирний, і в "найдраматичніший час нашої боротьби проти російського агресора".

"Борис Джонсон робив і, я переконаний, надалі робитиме все можливе, щоб Великобританія та світові лідери надавали необхідну допомогу Україні", – додав Кличко.

Нагадаємо

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон став почесним доктором Львівського національного університету імені Івана Франка.