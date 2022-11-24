Борис Джонсон став почесним громадянином Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Київрада присвоїла колишньому міністру Великої Британії Борису Джонсону звання почесного громадянина Києва. Про це в Telegram повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.
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"Київрада схвалила рішення про присвоєння великому другу України Борису Джонсону звання почесного громадянина Києва", – повідомив Кличко.
Як зазначив мер, Борис Джонсон неодноразово відвідував Київ і в мирний, і в "найдраматичніший час нашої боротьби проти російського агресора".
"Борис Джонсон робив і, я переконаний, надалі робитиме все можливе, щоб Великобританія та світові лідери надавали необхідну допомогу Україні", – додав Кличко.
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Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон став почесним доктором Львівського національного університету імені Івана Франка.