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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Борис Джонсон став почесним громадянином Києва

Борис Джонсон став почесним громадянином Києва

Київ • УНН

 • 968224 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Київрада присвоїла колишньому міністру Великої Британії Борису Джонсону звання почесного громадянина Києва. Про це в Telegram повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

"Київрада схвалила рішення про присвоєння великому другу України Борису Джонсону звання почесного громадянина Києва", – повідомив Кличко.

Як зазначив мер, Борис Джонсон неодноразово відвідував Київ і в мирний, і в "найдраматичніший час нашої боротьби проти російського агресора".

"Борис Джонсон робив і, я переконаний, надалі робитиме все можливе, щоб Великобританія та світові лідери надавали необхідну допомогу Україні", – додав Кличко.

Нагадаємо

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон став почесним доктором Львівського національного університету імені Івана Франка.

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