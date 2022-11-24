Борис Джонсон стал почетным гражданином Киева

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"Киевсовет одобрил решение о присвоении великому другу Украины Борису Джонсону звания почетного гражданина Киева", – сообщил Кличко.

Как отметил мэр, Борис Джонсон неоднократно посещал Киев и в мирное, и в "самое драматическое время нашей борьбы против российского агрессора".

"Борис Джонсон делал и, я убежден, в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы Великобритания и мировые лидеры оказывали необходимую помощь Украине", – добавил Кличко.

Напомним

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал почетным доктором Львовского национального университета имени Ивана Франко.