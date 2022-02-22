Джонсон считает, что Путин настроен на полномасштабное вторжение в Украину. Говорит, санкции очень ударят по России

Джонсон выступил после экстренного заседания Cobra — правительственного комитета Великобритании, который занимается чрезвычайными ситуациями.

Детали

Премьер-министр страны заявил, что президент России Владимир Путин нарушил суверенитет Украины, введя войска и “полностью нарушив международное право".

“Мы немедленно введем пакет международных санкций”, — говорит он.

“Это лишь первый шквал санкций, потому что мы верим, что иррациональное поведение России будет продолжаться”, — говорит он.

“Боюсь, все свидетельствует о том, что президент Путин действительно настроен на полномасштабное вторжение в Украину, захват, подчинение независимой, суверенной европейской страны, и я думаю, давайте будем абсолютно четкими, что это будет абсолютно катастрофическим”, - сказал Джонсон.

Борис Джонсон говорит, что санкции Великобритании ударят по ”экономическим интересам, которые поддерживают российскую военную машину".

“Они очень сильно ударят по России, и в случае вторжения мы собираемся сделать гораздо больше”, — сказал он.

“Не сомневайтесь, что если помешают российским компаниям привлекать капитал на финансовых рынках Великобритании, если мы сорвем фасад с российского владения компаниями, собственностью, станет больно”, - добавил Джонсон.

Также британский премьер сказал, что отказ от российской нефти и газа поможет энергетической безопасности Великобритании.

Он отметил, что волатильность цен на газ в Европе является “следствием той неспособности противостоять России" в 2014 году, когда Крым был аннексирован.

“В Великобритании нам удалось очень существенно уменьшить нашу зависимость от российского газа. Лишь 3% наших поставок газа сейчас поступает из России”, - сказал он.

Джонсон добавил, что ответ включает предоставление лицензий на запасы газа в Великобритании, а также переход на низкоуглеродистую энергетику, включая атомную энергетику.

“Чем быстрее эта страна сможет стать более самодостаточной в собственной энергетике, тем больше мы будем процветать, но также, конечно, тем более устойчивыми будут наши цены на энергоресурсы, и это принесет пользу британскому потребителю”, - добавил он.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.