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Джонсон вважає, що Путін налаштований на повномасштабне вторгнення в Україну. Каже, санкції дуже вдарять по Росії

Джонсон вважає, що Путін налаштований на повномасштабне вторгнення в Україну. Каже, санкції дуже вдарять по Росії

Київ • УНН

 • 124251 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що російський президент Володимир Путін налаштований на повномасштабне вторгнення в Україну, і обіцяє, що британські санкції дуже вдарять по Росії, пише УНН з посиланням на BBC.

Джонсон виступив після екстреного засідання Cobra — урядового комітету Великої Британії, який займається надзвичайними ситуаціями.

Деталі

Прем’єр-міністр країни заявив, що президент Росії Володимир Путін порушив суверенітет України, ввівши війська та “повністю порушивши” міжнародне право.

“Ми негайно введемо пакет міжнародних санкцій”, — говорить він.

“Це лише перший шквал санкцій, тому що ми віримо, що ірраціональна поведінка Росії продовжуватиметься”, — каже він.

“Боюсь, усе свідчить про те, що президент Путін справді налаштований на повномасштабне вторгнення в Україну, захоплення, підпорядкування незалежної, суверенної європейської країни, і я думаю, давайте будемо абсолютно чіткими, що це буде абсолютно катастрофічним”, - сказав Джонсон.

Борис Джонсон каже, що санкції Великої Британії вдарять по “економічних інтересах, які підтримують російську військову машину”.

“Вони дуже сильно вдарять по Росії, і у разі вторгнення ми збираємося зробити набагато більше”, — сказав він.

“Не сумнівайтеся, що якщо російським компаніям завадять залучати капітал на фінансових ринках Великої Британії, якщо ми зірвемо фасад з російського володіння компаніями, власністю, почне бути боляче”, - додав Джонсон.

Також британський прем'єр сказав, що відмова від російської нафти та газу допоможе енергетичній безпеці Великої Британії.

Він зазначив, що волатильність цін на газ у Європі є “наслідком тієї нездатності” протистояти Росії у 2014 році, коли Крим був анексований.

“У Великій Британії нам вдалося дуже суттєво зменшити нашу залежність від російського газу. Лише 3% наших поставок газу зараз надходить із Росії”, - сказав він.

Джонсон додав, що відповідь включає надання ліцензій на запаси газу у Великій Британії, а також перехід на низьковуглецеву енергетику, включаючи атомну енергетику.

“Чим швидше ця країна зможе стати більш самодостатньою у власній енергетиці, тим більше ми процвітатимемо, але також, звичайно, тим стійкішими будуть наші ціни на енергоресурси, і це принесе користь британському споживачеві”, - додав він.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”. 

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.

Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій щодо підтримання миру".

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення очільника Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.

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