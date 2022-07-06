Джонсон отклонил прошение Шотландии о голосовании за независимость
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что сейчас не время возвращаться к вопросу о голосовании за независимость Шотландии в письме первому министру Шотландии Николе Стерджен в среду. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Что было раньше
На прошлой неделе Стерджен объявила о планах проведения второго референдума о независимости, который состоится в октябре 2023 года, и пообещала подать в суд, если британское правительство заблокирует его.
Детали
Джонсон опубликовал ответное письмо Стерджен.
«Поскольку наша страна сталкивается с беспрецедентными проблемами дома и за рубежом, я не могу согласиться с тем, что сейчас самое время вернуться к вопросу, на который народ Шотландии дал четкий ответ в 2014».
В ответ на письмо Джонсона Стерджен написала в Твиттер: «Чтобы было ясно, у Шотландии будет возможность избрать независимость — надеюсь, на референдуме 19 октября 2023 года, а если нет, то на всеобщих выборах. Шотландская демократия не будет узником этого или какого-либо другого премьер-министра».