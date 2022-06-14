Шотландія знову планує провести референдум про незалежність від Великої Британії

Деталі

Стерджен, яка очолює Шотландську національну партію, а також автономний уряд у Шотландії, сказала, що зараз дуже вдалий час переглянути справу про те, щоб Шотландія покинула Велику Британію.

"Після всього, що сталося - Brexit, COVID, Борис Джонсон - настав час викласти інше і найкраще бачення", - сказала вона, публікуючи перший із серії урядових документів, в якому викладені аргументи на користь незалежності.

Шотландія провела референдум в 2014 році, причому 55% ​​виборців тоді заявили, що хочуть залишитися в складі Сполученого Королівства.

Стерджен заявила, що хоче провести нове голосування щодо незалежності до кінця 2023 року. Для цього буде потрібно зелене світло з боку загальнобританського уряду прем'єр-міністра Бориса Джонсона, який виступає проти нового референдуму і заявив, що питання було вирішено в ході голосування 2014 року.

Але Стерджен стверджує, що з того часу ситуація змінилася, насамперед через вихід Великої Британії з Європейського Союзу, проти чого виступає більшість жителів Шотландії.

"Якби ми знали в 2014 році все, що ми знаємо зараз про шлях, яким піде Велика Британія, я не сумніваюся, що тоді Шотландія проголосувала б "за", - заявила Стерджен в інтерв'ю ВВС.

У вівторок вона заявила, що шотландський парламент має "безперечний демократичний мандат" на голосування. Партія Стерджен очолює більшість прихильників незалежності у шотландському парламенті разом із Шотландською партією зелених.

Вона закликала уряд Джонсона видати спеціальний наказ, який дозволяє провести юридично зобов'язуючий референдум про незалежність. Вона додала, що готова обговорити умови із Джонсоном.

Офіс Джонсона знову відхилив пропозицію Стерджен.

"Позиція уряду Великої Британії полягає в тому, що зараз не час говорити про ще один референдум", - заявив офіційний представник Джонсона.

"Ми впевнені, що жителі Шотландії хочуть і очікують, що їхні уряди працюватимуть разом, щоб зосередитися на таких проблемах, як глобальні проблеми вартості життя, такі як війна в Європі та проблеми, які є важливими для їхніх сімей та їхніх спільнот", — додав він.

Доповнення

Подібно до Уельсу та Північної Ірландії, Шотландія має свій власний парламент та автономний уряд, а також проводить власну політику в галузі охорони здоров'я, освіти та інших питань. Але загальнобританський уряд у Лондоні контролює такі питання, як оборонна та фіскальна політика.

Опозиційні партії розкритикували бажання Стерджен за те, що вона зосередила увагу на незалежності та знехтувала іншими питаннями, такими як відновлення після пандемії коронавірусу та криза вартості життя. Вони кажуть, що ще один референдум викличе розбіжності та призведе до зворотних результатів стосовно того, що потрібно Шотландії.