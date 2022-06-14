Шотландия снова планирует провести референдум о независимости от Великобритании

Детали

Стерджен, которая возглавляет Шотландскую национальную партию, а также автономное правительство в Шотландии, сказала, что сейчас очень удачное время пересмотреть дело о том, чтобы Шотландия покинула Великобританию.

"После всего, что произошло - Brexit, COVID, Борис Джонсон - пора изложить другое и лучшее видение", - сказала она, публикуя первый из серии правительственных документов, в котором изложены аргументы в пользу независимости.

Шотландия провела референдум в 2014 году, причем 55% избирателей тогда заявили, что хотят остаться в составе Соединенного Королевства.

Стерджен заявила, что хочет провести новое голосование по независимости до конца 2023 года. Для этого потребуется зеленый свет со стороны общебританского правительства премьер-министра Бориса Джонсона, которое выступает против нового референдума и заявило, что вопрос был решен в ходе голосования 2014 года.

Но Стерджен утверждает, что с тех пор ситуация изменилась, прежде всего из-за выхода Великобритании из Европейского Союза, против чего выступает большинство жителей Шотландии.

"Если бы мы знали в 2014 году все, что мы знаем сейчас о пути, по которому пойдет Великобритания, я не сомневаюсь, что тогда Шотландия проголосовала бы "за", - заявила Стерджен в интервью ВВС.

Во вторник она заявила, что шотландский парламент имеет "бесспорный демократический мандат" на голосование. Партия Стерджен возглавляет большинство сторонников независимости в шотландском парламенте вместе со Шотландской партией зеленых.

Она призвала правительство Джонсона издать специальный приказ, позволяющий провести юридически обязывающий референдум о независимости. Она добавила, что готова обсудить условия с Джонсоном.

Офис Джонсона снова отклонил предложение Стерджен.

"Позиция правительства Великобритании состоит в том, что сейчас не время говорить о еще одном референдуме", - заявил официальный представитель Джонсона.

"Мы уверены, что жители Шотландии хотят и ожидают, что их правительства будут работать вместе, чтобы сосредоточиться на таких проблемах, как глобальные проблемы стоимости жизни, такие как война в Европе и проблемы, которые важны для их семей и их сообществ" , — добавил он.

Дополнение

Подобно Уэльсу и Северной Ирландии, Шотландия имеет свой собственный парламент и автономное правительство, а также проводит собственную политику в области здравоохранения, образования и других вопросов. Но общебританское правительство в Лондоне контролирует такие вопросы как оборонная и фискальная политика.

Оппозиционные партии раскритиковали желание Стерджен за то, что она сосредоточила внимание на независимости и пренебрегла другими вопросами, такими как восстановление после пандемии коронавируса и кризис стоимости жизни. Они говорят, что еще один референдум вызовет разногласия и приведет к обратным результатам по поводу того, что нужно Шотландии.