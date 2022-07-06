Джонсон відхилив прохання Шотландії про голосування за незалежність

Що було раніше

Минулого тижня Стерджен оголосила про плани проведення другого референдуму щодо незалежності, який відбудеться у жовтні 2023 року, та пообіцяла подати до суду, якщо британський уряд заблокує його.

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Джонсон опублікував лист у відповідь Стерджен.

«Оскільки наша країна стикається з безпрецедентними проблемами вдома і за кордоном, я не можу погодитися з тим, що зараз саме час повернутися до питання, на яке народ Шотландії дав чітку відповідь у 2014 році».

У відповідь на лист Джонсона Стерджен написала у Твіттер: «Щоб було ясно, Шотландія матиме можливість обрати незалежність — сподіваюся, на референдумі 19 жовтня 2023 року, а якщо ні, то на загальних виборах. Шотландська демократія не буде в’язнем цього чи будь-якого іншого прем’єр-міністра».