Джонсон провел переговоры с Си об Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Премьер-министр Великобритании в пятницу провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны обсудили Украину и актуальные вопросы двусторонней повестки, пишет УНН со ссылкой на заявление офиса премьера.
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"Премьер-министр Борис Джонсон сегодня пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином", - сказано в заявлении.
Детали
Сообщается, что британский премьер выразил соболезнование жертвам авиакатастрофы, произошедшей в Китае на прошлой неделе.
В свою очередь Си, как сообщается, попросил передать наилучшие пожелания Ее Величеству Королеве в связи с ее юбилеем.
"Лидеры обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе ситуацию в Украине. Это был честный и откровенный разговор, продолжавшийся почти час. Они договорились поговорить снова в ближайшее время", - сказано в заявлении офиса.
Ранее
В этом месяце Financial Times сообщал, что Россия обратилась к Китаю за оборудованием и другой помощью, поскольку, по некоторым данным, российские войска могут испытывать недостаток в вооружении.
После этого состоялись телефонные переговоры президента США Джо Байдена и главы КНР Си Дзинпина.
Позже США заявили, что пока не наблюдают, чтобы Китай оказывал военную помощь россии.