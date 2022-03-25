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Джонсон провел переговоры с Си об Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Премьер-министр Великобритании в пятницу провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны обсудили Украину и актуальные вопросы двусторонней повестки, пишет УНН со ссылкой на заявление офиса премьера.

Джонсон провел переговоры с Си об Украине

Цитата

"Премьер-министр Борис Джонсон сегодня пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином", - сказано в заявлении.

Детали

Сообщается, что британский премьер выразил соболезнование жертвам авиакатастрофы, произошедшей в Китае на прошлой неделе.

В свою очередь Си, как сообщается, попросил передать наилучшие пожелания Ее Величеству Королеве в связи с ее юбилеем.

"Лидеры обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе ситуацию в Украине. Это был честный и откровенный разговор, продолжавшийся почти час. Они договорились поговорить снова в ближайшее время", - сказано в заявлении офиса.

Ранее

В этом месяце Financial Times сообщал, что Россия обратилась к Китаю за оборудованием и другой помощью, поскольку, по некоторым данным, российские войска могут испытывать недостаток в вооружении.

После этого состоялись телефонные переговоры президента США Джо Байдена и главы КНР Си Дзинпина.

Позже США заявили, что пока не наблюдают, чтобы Китай оказывал военную помощь россии.

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