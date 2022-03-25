Джонсон провів переговори з Сі про Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії в п'ятницю провів телефонні переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном. Сторони обговорили Україну та актуальні питання двостороннього порядку, пише УНН з посиланням на заяву офісу прем'єра.
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"Прем'єр-міністр Борис Джонсон сьогодні поспілкувався з головою КНР Сі Цзіньпіном", - сказано в заяві.
Деталі
Повідомляється, що британський прем'єр висловив співчуття жертвам авіакатастрофи, що сталася в Китаї минулого тижня.
У свою чергу Сі, як повідомляється, попросив передати найкращі побажання Її Величності Королеві у зв'язку з її ювілеєм.
"Лідери обговорили низку питань, що становлять взаємний інтерес, у тому числі ситуацію в Україні. Це була чесна і відверта розмова, що тривала майже годину. Вони домовилися поговорити знову найближчим часом", - сказано в заяві офісу.
Раніше
Цього місяця Financial Times повідомляв, що росія звернулася до Китаю за обладнанням та іншою допомогою, оскільки, за деякими даними, російські війська можуть відчувати нестачу в озброєнні.
Після цього відбулися телефонні переговори президента США Джо Байдена і глави КНР Сі Дзінпіна.
Пізніше США заявили, що поки не спостерігають, щоб Китай надавав військову допомогу росії.