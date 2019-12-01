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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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17:12 • 105003 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Джонсон планирует масштабные изменения в сфере обороны и внешней политики Британии

Джонсон планирует масштабные изменения в сфере обороны и внешней политики Британии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал провести полномасштабное обновление в сфере безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства при условии, если его Консервативная партия победит на выборах в этом месяце, и призвал международных лидеров на встрече в Лондоне на этой неделе модернизировать режим работы НАТО, передаёт УНН со ссылкой на Bloomberg.

Так, премьер-министр хочет оценить, как большая часть британского правительства будет работать после Brexit: от роли вооруженных сил и британской дипломатии до правовых рамок для национальных сил безопасности и модернизации технологии для борьбы с терроризмом. Согласно заявлению, сделанному в воскресенье, пересмотр работы будет проводиться из офиса Джонсона на Даунинг-стрит.

В преддверии встречи лидеров НАТО он также подчеркнул необходимость сохранения единства военного союза, даже когда он готовится к тому, чтобы его страна вышла из Европейского союза.

“В то время как мы покидаем ЕС, мы должны укреплять сотрудничество с Европой в области безопасности. Основой европейской безопасности с 1949 года является НАТО, и к 70-летию со дня основания нам нужно его модернизировать, а не отказываться от него”, — сказал Джонсон.

Как сообщал УНН, на встрече в Лондоне, которая состоится на следующей неделе, лидеры стран НАТО будут обсуждать, в частности, ситуацию в Украине, российскую агрессию и милитаризацию Китая.

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