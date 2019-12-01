Джонсон планує масштабні зміни в сфері оборони і зовнішньої політики Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв провести повномасштабне оновлення в сфері безпеки, оборони і зовнішньої політики Сполученого Королівства за умови, якщо його Консервативна партія переможе на виборах цього місяця, і закликав міжнародних лідерів на зустрічі в Лондоні на цьому тижні модернізувати режим роботи НАТО, передає УНН з посиланням на Bloomberg.
Так, прем’єр-міністр хоче оцінити, як велика частина британського уряду буде працювати після Brexit: від ролі збройних сил і британської дипломатії до правових рамок для національних сил безпеки і модернізації технології для боротьби з тероризмом. Згідно із заявою, зробленою в неділю, перегляд роботи буде проводитися з офісу Джонсона на Даунінг-стріт.
Напередодні зустрічі лідерів НАТО він також наголосив на необхідності збереження єдності військового союзу, навіть коли він готується до того, щоб його країна вийшла з Європейського союзу.
“У той час як ми залишаємо ЄС, ми повинні зміцнювати співпрацю з Європою в області безпеки. Основою європейської безпеки з 1949 року є НАТО, і до 70-річчя від дня заснування нам потрібно його модернізувати, а не відмовлятися від нього”, - сказав Джонсон.
Як повідомляв УНН, на зустрічі в Лондоні, яка відбудеться наступного тижня, лідери країн НАТО обговорюватимуть, зокрема, ситуацію в Україні, російську агресію і мілітаризацію Китаю.