Джонсон планує масштабні зміни в сфері оборони і зовнішньої політики Британії

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв провести повномасштабне оновлення в сфері безпеки, оборони і зовнішньої політики Сполученого Королівства за умови, якщо його Консервативна партія переможе на виборах цього місяця, і закликав міжнародних лідерів на зустрічі в Лондоні на цьому тижні модернізувати режим роботи НАТО, передає УНН з посиланням на Bloomberg.